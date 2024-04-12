إقبال جماهيري على شواطئ رأس البر في العيد

شهدت محافظة دمياط اليوم الجمعة إقبال كبير من الزائرين على مدينة رأس البر خلال ثالث أيام عيد الفطر فى ظل تشديدات من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك، وكثفت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر جهودها لتوفير كافة الخدمات لزائري المدينة خلال العيد .

حيث استمر عمل فرق الإنقاذ بالشواطئ لليوم الثالث على التوالى ، وسط تجهيزات لكافة الخدمات الشاطئية من أبراج إنقاذ ونقاط إسعاف وخيم تجميع الأطفال التائهين و تجهيز منطقة المعدات.

فى سياق متصل،شهد شارع النيل بالمدينة إقبال كبير، كما كثفت الوحدة المحلية حملاتها لرفع المخلفات والاشغالات بكافة المناطق.

وشهدت مستشفى رأس البر في دمياط ، انتظام العمل بالعيادات الخارجية الصباحية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة بالمقر الرئيسي للمستشفي بشارع المديريه واستقبال أعداد كبيرة من أهالي و رواد راس البر الكرام ، بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و في إطار المتابعة المستمره من مديريه الشئون الصحية لأعمال التطوير و رفع كفاءة المستشفي خلال اجازه عيد الفطر المبارك.

و قام اليوم الجمعه فريق اداره الحوكمه والرقابة بمديرية الصحة بدمياط بالمرور المفاجئ علي العيادات الخارجيه وكان في استقباله الدكتوره شروق المنزلاوي المدير المناوب ورئيس فريق السلامه والصحه المهنيه بالمستشفي و منال البيصال وكيله هيئه التمريض بالمستشفي.

حيث تم تفقد استعدادات المستشفى و متابعة جاهزيتها لاستقبال الحالات بالعيادات الخارجيه اثناء اجازة عيد الفطر المبارك ، ومتابعه خطة نوبتجيات المستشفي خلال اجازة عيد الفطر و التأكيد على زيادة عدد الاطباء وعدم التغيير في الجداول الا باذن رسمى ، بالاضافة الى متابعه معدلات توافر الادوية والمستلزمات الطبية و مستلزمات التشغيل بالمستشفي و رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى.