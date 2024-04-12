رئيس مجلس السيادة السوداني يصل أم درمان

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 لمدينة أم درمان.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان له، أنه كان في استقبال الفريق البرهان بقاعدة وادي سيدنا العسكرية عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا.

وقدم رئيس المجلس السيادي السوداني تهاني العيد لقادة وضباط منطقة وادي سيدنا العسكرية والقوات النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات.

وجاء ذلك بحضور عضو مجلس السيادة السوداني مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا ووالي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول مبرغني ادريس سليمان.