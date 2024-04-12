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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وكيل شباب شمال سيناء يطمئن على"معروف "بعد التعدي عليه من الفريق الليبي

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب يطمئن علي الحكم الدولي محمد معروف
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حرص إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء علي زيارة الحكم الدولي محمد معروف برفقة رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم محمد ياسين، وأعضاء وحكام بورسعيد للاطمئنان عليه بعد التعدي عليه بشكل غير لائق ، من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي في دور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية.

خلال الزيارة اطمئن المهندس هانى أبوريدة من خلال اتصال تليفوني من خارج مصر على الحكم الدولى محمد معروف.

واكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال تواصله مع محمد معروف أن التصعيد مستمر ولن تتوان اللجنة في حقوق حكامها محليا أو خارجيا.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة هانى أبوريدة منطقة بورسعيد محمد معروف