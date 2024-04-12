مكتب نتنياهو يصدر تعليمات جديدة تحسبا لهجوم إيراني الليلة

أصدر مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة تعليمات جديدة تحسبا لرد انتقامي من إيران الليلة.

وبحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم"، فإن مكتب نتنياهو طلب من العاملين في الحكومة الاستعداد لهجوم إيرانى محتمل على إسرائيل الليلة، حيث أطلع المدير العام لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوسي شيلى، جميع المديرين العامين للوزارات الحكومية.

وأصدر مكتب نتنياهو تعليمات للرؤساء التنفيذيين بأن يكونوا متيقظين ومتاحين وأن يستمعوا إلى وسائل الإعلام.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق من اليوم إلى أن إيران تعتزم شن هجوم على إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار.