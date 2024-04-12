أيمن سلامة لـ"البوابة نيوز": أفكر فى الكتابة السينمائية الخطوة المقبلة

كشف الكاتب والسيناريست أيمن سلامة أنه يسعي الفترة المقبلة التوجه إلى الكتابة للسينما، بعد رحلة كبيرة الدراما التلفزيونية لسنوات متواصلة، وخاصةً دراما الموسم الرمضانى.

واستطرد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الكتابة السينمائية خطوة كانت مؤجله طوال الفترات السابقة، وكلما نوى البدء فيها، كانت كتابة الدراما والمشاركة فى السباق الرمضانى تشغل وقته وتفكيره.

وتابع الكاتب والسيناريست أيمن سلامة "عندى قصص أفلام كتير جداً فى الدرج، وخلاص خدت القرار انى أبدأ أشارك فى السينما والكتابة السينمائية الفترات الجاية، وهتكون البداية بعد انتهاء مرحلة الكتابة والتحضير".

وإختتم الكاتب والسيناريست أيمن سلامة حديثه أنه لم يتم الإستقرار على فريق العمل والمخرج، وأن قصة الفيلم لم تعرض على الفنانة ريهام حجاج، خاصةً أن بينهما ثنائية درامية على مدار السنوات الأخيرة.

شارك الكاتب والسيناريست أيمن سلامة فى السباق الرمضانى بمسلسل "صدفة"، والذى تدور أحداثه في إطار إجتماعي، وناقش مشكلات المراهقة والسوشيال ميديا وتأثيرها على الجيل الجديد والمجتمع.

المسلسل بطولة ريهام حجاج، سلوي خطاب، خالد الصاوى، رحاب الجمل، تأليف أيمن سلامة والإخراج لسامح عبدالعزيز.