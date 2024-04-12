الرئاسة الفلسطينية تصدر بيانا بشأن المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة 12 أبريل 2024 جرائم المستعمرين الإرهابيين في الضفة الغربية والمدعومة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الجمعة، من خطورة استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين بدعم وحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشهدت قرية المغير شمال شرق رام الله، اليوم انتهاكات عديدة من جانب المستعمرين حيث استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عشرة آخرون وأحرقت عشرات المنازل والمركبات.

وأشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية إلى أن هذه الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين الإرهابية ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.