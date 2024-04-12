الفرق بين انزلاق الفقرات والغضروف وعلاج كل منهما

يعتقد الكثير من الناس ان مشكلة انزلاق الغضروف هي مشكلة انزلاق الفقرات خاصة ان المشكلتين تحدث في الضهر بالتحديد العمود الفقري، ولكن القرص الفقري او الغضروف عبارة عن هيكل دائري مسطح موجود بين كل عظمة في العمود الفقري، يحتوي على مصفوفة مركزية تشبه الهلام (النواة اللبية) ومغلفة بطبقات خارجية من أنسجة ليفية ويعمل على تخفيف التأثير وتوزيع الحمل عبر المفصل.

-الانزلاق الغضروفي:

يحدث في قاعدة العمود الفقري ويسمى "الانزلاق الفقاري القطني" عندما تضغط الفقرة المنزلقة على العصب وتسبب الما في اسفل الظهر او الساقين

ومن اعراض الانزلاق الغضروفي:

من الممكن الإصابة به في أي جزء من العمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر.

الجزء السفلي من الطهر اكثر المناطق شيوعا بالإصابة ويؤدي الانزلاق الغضروفي الى زيادة الضغط على الاعصاب والعضلات المحيطة به.

الم وتنميل في الأطراف.

الألم يزداد ليلا ومع حركات معينة.

يزداد الألم مع المشي لمسافات.

الألم يزداد بعد الوقوف والجلوس لساعات.

ضعف العضلات.

الإحساس بالوخز والألم والحرقة في المناطق المصابة.

يحدث الانزلاق الغضروفي بسبب:

عندما تصلح الحلقة الخارجية ضعيفة وممزقة وتسمح للجزء الداخلي بالانزلاق للخارج، يمكن أن يحدث هذا مع تقدم العمر، وقد يؤدي بعض الحركات ايضا إلى انزلاق القرص، ويمكن أن ينزلق القرص من مكانه أثناء الالتواء او الدوران لرفع جسم ما، ويمكن ان يؤدي رفع جسم كبير جدا وثقيل الى ضغط كبير على اسفل الظهر ويؤدي الى انزلاق غضروفي.

واذا تعرض الشخص لجهد بدني كبير ورفع الكثير من الاشياء سيكون عرضة لخطر الاصابة بالانزلاق الغضروفي.

طرق الجلوس السيئة مثل التراخي.

ضعف عضلات التحكم في عضلات الظهر والبطن.

الحركة المفاجئة او المتشنجة خاصة أثناء ممارسة الرياضة.

السقوط او التعرض لحادث مروري.

التقدم في السن حيث تميل الاقراص الى الانهيار وفقدان توسيدها.





-انزلاق الفقرات:

حالة تنزلق فيها احدى العظام في العمود الفقري (الفقرات) من مكانها، وتتحرك فوق الفقرة المجاورة لها.

يتكون العمود الفقري من سلسلة من العظام (الفقرات) مكدسة فوق بعضها من الأعلى للأسفل ويضم العمود سبع عظام في العمود الفقري العنقي، و١٢ في العمود الفقري الصدري، وخمسا في العمود الفقري القطني، يليها العجز والعصعص عند القاعدة، ويتم توسيط هذه العظام بواسطة الأقراص، التي تعمل على حماية العظام من خلال امتصاص الصدمات الناتجة عن الأنشطة اليومية، مثل المشي والالتواء والرفع.

انواع الانزلاق الفقاري:

الانزلاق الفقاري التنكسي وهو النوع الاكثير شيوعا مع التقدم في السن ويمكن ان تتآكل الاقراص التي تحمي الفقرات وتجف وتصبح أرق وهذا يجعل من السهل على الفقرة او تنزلق من مكانها.

انزلاق الفقار البرزخي يحدث بسبب داء الفقار ويؤدي لصدع في الفقرة وانزلاقها الى الخلف او الى الأمام او فوق العظم الموجود اسفله.

انزلاق الفقار المؤلم هذا النوع تؤدي اصابة صدمة في العمود الفقري وتحرك الفقرة من مكانها.

انزلاق الفقار الخلقي يحدث عندما تتم محاذاة الفقرات بشكل غير صحيح وبسبب عيب خلقي.

انزلاق الفقار بعد الجراحة ويسمى انزلاق الفقار علاجي المنشأ ويحدث عندما تنزلق فقرة من مكانها بعد جراحة العمود الفقري.

انزلاق فقار مرضي يحدث بسبب حالات منها هشاشة العظام واورام العمود الفقري.



اعراض انزلاق الفقرات:

الام اسفل الظهر.

ضيق وتصلب العضلات.

الم اسفل الساقين.

الم الارداف.

الم شديد عند التحرك.

مشكلة في الوقوف او المشي.

انقسام الفقار.

اوتار الركبة الضيقة (العضلات الموجودة في الجزء الخلفي من الفخدين).

اسباب الانزلاق الفقاري:

تضرر العظام مع التقدم في السن.

عيوب خلقية.

اصابة في العمود الفقاري.

انحلال الفقار.

حالات اخرى مثل ورم العمود الفقري وهشاشة العظام.

جراحة في العمود الفقري.