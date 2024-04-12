ضربة إيرانية وشيكة.. إسرائيل متخوفة من هجوم واسع.. وأمريكا تؤكد وقوفها بجانب تل أبيب

كشف تقرير استخباراتي عن قرب تنفيذ إيران لضربة على إسرائيل ومخاوف من وقوع هجوم واسع يؤدي إلى ضحايا وأضرار.

وأكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في خطاب بمناسبة عيد الفطر، أن "النظام الشرير [هكذا يسمي إسرائيل] ارتكب خطأ، يجب أن يعاقب وسيعاقب"، وذلك بعد هجوم إسرائيلي على قنصلية إيران في سوريا.

ودمرت ضربات منسوبة لطائرات إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق وقتلت ستة عشر شخصا، بينهم سبعة عناصر من الحرس الثوري، الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على الفور باللغة الفارسية على آية الله، وقال: "إذا نفذت إيران هجوما من أراضيها، فإن إسرائيل سترد وتهاجم إيران".

وسبق وعدت إيران بالرد على هذه الضربة التي أدت إلى تفاقم التوترات الإقليمية، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس المدعومة من إيران. وأكد الأمريكيون أنه "لا علاقة لهم" بهذا الهجوم.

وشنت إسرائيل، التي تقول إنها لن تسمح لإيران بالحصول على موطئ قدم على حدودها، مئات الضربات في سوريا المجاورة ضد مواقع قوة سورية وجماعات موالية لإيران وأهداف عسكرية إيرانية.

قال الرئيس الأمريكي، أمس الأول الأربعاء، إن إيران “تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل”. وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد وعد "بمعاقبة" إسرائيل بعد تدمير القنصلية الإيرانية في دمشق، وهو الهجوم الذي ألقي باللوم فيه عليها.

وأكد رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، مجددًا دعمه لإسرائيل في مواجهة التهديدات الانتقامية من إيران بعد الضربة القاتلة ضد القنصلية الإيرانية في دمشق بسوريا. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن إيران "تهدد بشن هجوم كبير ضد إسرائيل".

وفى سياق متصل، نصحت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس أمس الخميس بالامتناع عن السفر إلى الشرق الأوسط، خاصةً إلى إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأول الأربعاء نقلا عن مصادر أمنية أمريكية وإسرائيلية أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن ثمة هجمات كبيرة وشيكة ستنفذها إيران أو جماعات متحالفة معها في المنطقة بصواريخ أو طائرات مسيرة على أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل.

قالت شركة لوفتهانزا الألمانية أمس الأول الأربعاء إنها علقت رحلاتها من وإلى طهران بسبب الوضع في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حالة تأهب تحسبا لانتقام إيراني محتمل على خلفية غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصلية إيرانية في سوريا.