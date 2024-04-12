رئيس أركان جيش الاحتلال ينهى تقييم جاهزية إسرائيل للهجوم الإيراني

اختتم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي تقييما “شاملا” لـ “استعداد الجيش لجميع السيناريوهات” قبل فترة قصيرة، قبل الاجتماع مع رئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا.

ويأتي التقييم والاجتماع التالي وسط حالة تأهب قصوى في إسرائيل تحسبا لهجوم إيراني محتمل على البلاد، مع تهديد إيران بالرد على اغتيال جنرالين من بين العديد من ضباط الحرس الثوري الإيراني في دمشق في الأول من أبريل الجاري.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه مستعد جيدًا للهجوم والدفاع ضد أي تهديد، نحن في حالة حرب وظلنا في حالة تأهب قصوى لمدة ستة أشهر تقريبًا، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال هاليفي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل مراقبة ما يحدث في إيران عن كثب وفي مختلف الساحات، بينما يستعد باستمرار للتعامل مع التهديدات القائمة والمحتملة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأمريكية.

وأضاف: "قواتنا مستعدة وجاهزة في أي وقت وضد أي سيناريو".

وحضر التقييم نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام، ورئيس مديرية العمليات اللواء عوديد باسيوك، ورئيس مديرية المخابرات العسكرية، واللواء أهارون حاليفا قائد القوات الجوية.