اليوم الدولي للفضاء.. 31 نقطة تحول في رحلة الإنسان إلى السماء

منذ فجر التاريخ، انفتحت أمام الإنسان أبواب السماء، مشعلًا بفضوله لاستكشاف النجوم والكواكب وأسرار الكون، ففي رحلة ملحمية عبر العصور، شهد علم الفلك تطورًا لا مثيل له، حيث ارتبطت معرفة السماء بأساطير وديانات العصور القديمة، ثم تحولت إلى علم دقيق يستند إلى الملاحظة والتجربة، وخطا البشر الأوائل خطواتهم الأولى في دراسة الفلك، حيث أنشأ البابليون أولى الخرائط النجمية وطور المصريون القدماء تقويمًا يعتمد على دورة القمر، ثم أضاف الإغريق القدماء لمساتهم الخاصة، حيث حددوا الكواكب الخمسة المعروفة آنذاك.

وفي العصور الوسطى، أثرى علماء الفلك العرب التراث الفلكي بترجمة أعمال الإغريق والرومان، وأضافوا مساهماتهم الخاصة إلى هذا المجال، وفي الوقت نفسه، أسس علماء الفلك الصينيون أول مرصد فلكي وشهدت أوروبا ثورة علمية تسهم فيها نظرية نيكولاس كوبرنيكوس التي تفتح الباب أمام تفسير جديد لترتيب الكواكب، أما في العصور الحديثة، تعمقت دراسة الفلك بشكل كبير، حيث اكتشف جاليليو جاليلي التلسكوب واستخدمه لمراقبة الأجرام السماوية، ولم يكتف إسحاق نيوتن بذلك، بل أسس قوانين الجاذبية التي غيرت مسار علم الفلك تمامًا، ومع اكتشافات جديدة مثل كوكب أورانوس ونظرية النسبية لألبرت أينشتاين، توسعت أفق الفهم للكون بشكل هائل.

واليوم، ومع تطور التكنولوجيا، تتسع آفاق دراسة الفلك أكثر فأكثر، حيث تم إطلاق تلسكوب هابل الفضائي وغيره من التكنولوجيا المتطورة التي تساعد العلماء على استكشاف الكون بشكل لم يكن ممكنًا في الماضي، ليظل علم الفلك مجالًا مثيرًا للاهتمام يكشف أسرار الكون ويساهم في فهمنا لمكاننا فيه، ومع استمرار الاكتشافات والتطورات، يمكن توقع المزيد من الإثارة والإنجازات في هذا المجال المذهل.

وفي هذا الملف نرصد أهم محطات تطور علاقة الانسان بالفضاء

من سبوتنيك إلى إكسبلورر الجديدة