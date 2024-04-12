اليوم الدولي للفضاء.. 31 نقطة تحول في رحلة الإنسان إلى السماء

منذ فجر التاريخ، انفتحت أمام الإنسان أبواب السماء، مشعلًا بفضوله لاستكشاف النجوم والكواكب وأسرار الكون، ففي رحلة ملحمية عبر العصور، شهد علم الفلك تطورًا لا مثيل له، حيث ارتبطت معرفة السماء بأساطير وديانات العصور القديمة، ثم تحولت إلى علم دقيق يستند إلى الملاحظة والتجربة، وخطا البشر الأوائل خطواتهم الأولى في دراسة الفلك، حيث أنشأ البابليون أولى الخرائط النجمية وطور المصريون القدماء تقويمًا يعتمد على دورة القمر، ثم أضاف الإغريق القدماء لمساتهم الخاصة، حيث حددوا الكواكب الخمسة المعروفة آنذاك.
وفي العصور الوسطى، أثرى علماء الفلك العرب التراث الفلكي بترجمة أعمال الإغريق والرومان، وأضافوا مساهماتهم الخاصة إلى هذا المجال، وفي الوقت نفسه، أسس علماء الفلك الصينيون أول مرصد فلكي وشهدت أوروبا ثورة علمية تسهم فيها نظرية نيكولاس كوبرنيكوس التي تفتح الباب أمام تفسير جديد لترتيب الكواكب، أما في العصور الحديثة، تعمقت دراسة الفلك بشكل كبير، حيث اكتشف جاليليو جاليلي التلسكوب واستخدمه لمراقبة الأجرام السماوية، ولم يكتف إسحاق نيوتن بذلك، بل أسس قوانين الجاذبية التي غيرت مسار علم الفلك تمامًا، ومع اكتشافات جديدة مثل كوكب أورانوس ونظرية النسبية لألبرت أينشتاين، توسعت أفق الفهم للكون بشكل هائل.
واليوم، ومع تطور التكنولوجيا، تتسع آفاق دراسة الفلك أكثر فأكثر، حيث تم إطلاق تلسكوب هابل الفضائي وغيره من التكنولوجيا المتطورة التي تساعد العلماء على استكشاف الكون بشكل لم يكن ممكنًا في الماضي، ليظل علم الفلك مجالًا مثيرًا للاهتمام يكشف أسرار الكون ويساهم في فهمنا لمكاننا فيه، ومع استمرار الاكتشافات والتطورات، يمكن توقع المزيد من الإثارة والإنجازات في هذا المجال المذهل.
وفي هذا الملف نرصد أهم محطات تطور علاقة الانسان بالفضاء
من سبوتنيك إلى إكسبلورر الجديدة
- 4 أكتوبر 1957: إطلاق الاتحاد السوفيتي لأول قمر صناعي، سبوتنيك 1، إيذاناً ببداية عصر الفضاء.
- 3 نوفمبر 1957: إطلاق الاتحاد السوفيتي لسبوتنيك 2، حاملة الكلبة لايكا، أول كائن حي يدور حول الأرض.
- 12 أبريل 1961: صعود يوري غاغارين، أول إنسان للفضاء، على متن مركبة فوستوك 1.
- 5 مايو 1961: إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية لأول رائد فضاء، آلان شيبرد، على متن مركبة فريدوم 7.
- 16 يونيو 1963: فاليانتينا تيريشكوفا، أول امرأة تصعد للفضاء، على متن مركبة فوستوك 6.
- 20 يوليو 1969: هبوط نيل آرمسترونج، أول إنسان على سطح القمر، في مهمة أبولو 11.
- 21 يوليو 1969: إدوين "باز" ألدرين، ثاني إنسان يمشي على سطح القمر.
- 14 نوفمبر 1971: إطلاق مركبة أبولو 15، أول مركبة فضائية تحمل مركبة هبوط على سطح القمر.
- 1973: إطلاق أول محطة فضائية أمريكية، سكاي لاب.
- 1975: إطلاق أول مركبة فضائية مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، أبولو- سويوز
- 1981: إطلاق أول مكوك فضائي أمريكي، كولومبيا.
- 1986: كارثة مكوك الفضاء تشالنجر، التي أودت بحياة 7 رواد فضاء.
- 1990: إطلاق تلسكوب هابل الفضائي، الذي أحدث ثورة في علم الفلك.
- 1998: إطلاق أول محطة فضائية دولية، محطة الفضاء الدولية
- 2003: هبوط مركبة روفر سبيريت على سطح المريخ، لبدء استكشاف الكوكب الأحمر.
- 2005: هبوط مركبة روفر كيوريوسيتي على سطح المريخ، مزودة بمختبرات متقدمة لدراسة تكوين الكوكب.
- 2006: إطلاق مركبة New Horizons، التي وصلت إلى كوكب بلوتو عام 2015.
- 2012: هبوط مركبة روفر مريخ 2020 على سطح المريخ، لدراسة إمكانية وجود حياة على الكوكب.
- 2018: إطلاق مركبة الفضاء باركر سولار بروف، التي ستقترب من الشمس أكثر من أي مركبة أخرى
- 2020: إطلاق مركبة الفضاء تيانوين-1، أول مركبة فضائية صينية تهبط على سطح المريخ.
- 2021: إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أقوى تلسكوب فضائي تم إطلاقه على الإطلاق.
- 2023: إطلاق مركبة الفضاء دراغون XL، أول مركبة فضائية تجارية تُستخدم لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.
- 2024: هبوط أول إنسان على سطح القمر منذ عام 1972، في إطار مهمة Artemis.
- 2025: إطلاق مركبة الفضاء Psyche، التي ستستكشف الكويكب Psyche 16، وهو كويكب غني بالمعادن.
- 2030: إطلاق مركبة الفضاء Europa Clipper، التي ستستكشف قمر كوكب المشتري، Europa، بحثًا عن علامات على وجود حياة.
- 2031: إطلاق مركبة الفضاء DAVINCI+ لدراسة الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، وفهم تكوينه وتطوره، والبحث عن علامات على وجود حياة.
- 2033: إطلاق مركبة الفضاء VERITAS للبحث عن علامات على وجود حياة على سطح كوكب الزهرة، من خلال مسح سطح الكوكب بالأشعة السينية والأشعة فوق البنفسجية.
- 2034: إطلاق مركبة الفضاء Dragonfly لاستكشاف سطح قمر تيتان لكوكب زحل، ودراسة محيطاته من الهيدروكربونات، والبحث عن علامات على وجود حياة.
- 2035: إطلاق مركبة الفضاء LUVOIR للبحث عن كواكب شبيهة بالأرض في مجرة درب التبانة، ودراسة خصائصها، مثل الغلاف الجوي ووجود الماء.
- 2036: إطلاق مركبة الفضاء HabEx للبحث عن كواكب شبيهة بالأرض في مجرات أخرى، ودراسة خصائصها، مثل الغلاف الجوي ووجود الماء.
- 2037: إطلاق مركبة الفضاء Interstellar Probe، أول مركبة فضائية تغادر النظام الشمسي، لدراسة الفضاء بين النجوم وفهم خصائصه.