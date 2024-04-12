عمرو مصطفى: أنا مختلف عن كل الموجودين على الساحة الغنائية

قال الملحن عمرو مصطفى أنه يختلف عن كل الملحنين المتواجدين بالساحة الفنية والغنائية حالياً، وأنه قدم كل ألوان الغناء والتلحين بين الوطني والرومانسي والطربي.

وتابع الفنان عمرو مصطفى فى تصريحات خاصة ل بودكاست "big time"، تقديم الاعلامي عمرو أديب والمطربة اصالة "أنا فى حته تانيه وكل الفن اللي بقدمه دلوقتي ده للتاريخ، وهسيبه لولادى سواء مادي أو معنوي".

وأضاف الفنان عمرو مصطفى أن الموسيقي التى يقدمها يتم سرقتها وعزفها فى معظم بلاد العالم، وأن الملحن لابد أن يكون مالكاً لأدواته ويستوعب العمل الفني جيداً حتى يستطيع أن يعبر عنه من خلال ألحانه.

واختتم الفنان عمرو مصطفى أن من حقه أن يصنف نفسه طبقاً لما قدم من تاريخ، وأن كل الأعمال الهامة خلال السنوات الأخيرة عليها توقيع عمرو مصطفى الفني، "أنا فى حته تانيه خالص".

يشار إلى أن الفنان عمرو مصطفى قد شارك بالعديد من الأغاني خلال الفترة الأخيرة، وأكد أنه يستهدف طرح عدد ٥٥ أغنية من مشروع بفكر مختلف وهو عدم تحديد عدد ثابت لأغاني الالبوم الغنائي.