بالصور.. افتتاح مسجدين جديدين في البحيرة بتكلفة 6 ملايين جنيه

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح مسجدين بمركزي أبو المطامير وأبو حمص بتكلفة إجمالية تتجاوز 6 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال الدكتور محمد أبو حطب، وكيل الوزارة بالمحافظة، في بيان إنه تم افتتاح مسجد عطية غازي أبو خطيب بقرية كوم الفرج بأبو المطامير على مساحة 185 بعد إحلاله وتجديده بتكلفة إجمالية مليون و 142 ألف جنيه.

وأضاف: كما تم افتتاح مسجد زويل البحري- بقرية سحالى - دمسنا أبو حمص على مساحة 573م بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم الحديث عن الاستقامةُ والمداومةُ على الطاعةِ وهى مِن صفاتِ عبادِ اللهِ المؤمنين، قال تعالي: "إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ" ، فعلينَا جميعًا أنْ نستقيمَ علي طاعةِ اللهِ، ونداومَ علي الأعمالِ الصالحةِ حتي نلقَي اللهَ تعالي.

فالمداومةَ علي الطاعةِ وقايةٌ مِن الغفلةِ، التي تقودُ إلي الهلاكِ والخسرانِ، والنفسُ إنْ لم تشغلْهَا بالطاعةِ شغلتْكَ بالمعصيةِ.