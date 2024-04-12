رئيس الوزراء الهولندي يعلن تخصيص مليار يورو للدعم العسكري لأوكرانيا

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة، إن هولندا ستخصص مليار يورو إضافية لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وأوضح روتة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أنه أخبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن هولندا ستخصص مليار يورو أخرى كدعم عسكري لأوكرانيا في عام 2024.

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي عبر حسابه بمنصة "إكس" أن هذا بالإضافة إلى ملياري يورو المخطط لها بالفعل، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وتابع: "في العام المقبل سنخصص 3 مليارات يورو للدعم العسكري لكييف".

وفي وقت سابق، قام أعضاء البرلمان الأوروبي بمسعى في الجلسة العامة في بروكسل، رافضين الموافقة على نفقات ميزانية مجلس الاتحاد الأوروبي لعام 2022 بحجة عدم كفاية الجهود لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الصاروخي.

وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أنه ليس لدى واشنطن خطة بديلة لدعم أوكرانيا، باستثناء الشريحة البالغة 60 مليار دولار التي منعها الكونجرس.