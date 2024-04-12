رئيس الهلال الأحمر لـ"البوابة نيوز": معبر رفح استقبل 492 مسافرًا اليوم وتم إدخال 180 شاحنة مساعدات لغزة

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء للبوابة اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية سمحت بإدخال 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بينهم 4 شاحنات غاز طهي طعام و4 شاحنات سولار كما جري تسليم الجانب الفلسطيني في غزة 180 شاحنة مساعدات فلسطينية ينهم 151 شاحنة مساعدات 63 طحين 28 مواد غذائية 9 مواد تنظيف 1 مستلزمات طبيه 2 أدوات مطبخ 9 فرشات 8 بطانيات 5 أرز 6 مولتو 8 طرد نسائي 11 بامبرز 1 كراسي متحركة بالإضافة إلى 29 شاحنة قطاع خاص لتقديمه لقطاع غزة بإجمالي 188 شاحنة من خلال معبري رفح وكرم ابو سالم.

كما استقبل معبر رفح البري اليوم الجمعة، 492 مسافرًا فلسطينا ومصريا واجنبيا من الجرحي والمرضي والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الاقامات الخارجية والوفود التضامنية منهم 375 فلسطينيًا ممن يحملون اقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية بجانب استقبال أصحاب الجوازات الاجنبية و50 شخصا من أصحاب الجوازات المصرية.

كما سمحت مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة بإدخال 10868 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية و10235 طنا من الوقود و129329 طنا من المواد الغذائية و26364 طنًا من المياه بجانب 123 سيارة إسعاف و43073 طنا من المواد الإغاثية كما استقبلت مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 4 آلاف مصابًا ومريضًا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وخارج مصر يرافقهم نحو 6 آلاف مرافقا إضافة إلى عبور 29 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية ونحو 7 آلاف مصريًا من العالقين بقطاع غزة.