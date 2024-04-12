حقوق الأطباء النوبتجيين في أيام العطلات الرسمية.. الأمين العام المساعد الأطباء: الطبيب يستحق صرف أجر إضافي .. د. طارق منصور: الفتوى والتشريع أكدت منح العامل يوم إجازة

هنأت نقابة أطباء مصر، جميع الأطباء وأعضاء الفريق الطبي، بعيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وقدمت نقابة الأطباء تهنئة خاصة لأطباء وطبيبات مصر العاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة، بدوام كامل في أيام العيد، والعطلات الرسمية في سبيل أداء دورهم الإنساني العظيم.

وأوضحت النقابة، أن حقوق الأطباء النوبتجيين في أيام العطلات، والتي نص عليها القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ في المادة ١٤ و١٥ من القانون في الفترات من ٢ ظ- ٨م، ومن ٨م- ٨ص حيث أقرت المواد أﻥ الأطباء النوبتجيين في هذه الفترات يستحقون مقابل مادي لتلك النوبتجيات.

وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، إن الطبيب يستحق مقابل العمل من الفترة ٨صباحاً- ٢ ظهرا صرف أجر إضافي أو مضافاً لأجره المستحق أو إجازة عوضاً عنه.

وأشار أمين عام مساعد نقابة الأطباء، نصت المادة ٤٧ من قانون الخدمة المدنية الذي نصت على: "يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

وأكد مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء د. طارق منصور، أن فتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت بأن الأصل هو منح العامل يوم إجازة (بدل راحة) عن تلك الفترة وإذا تعذر ذلك يمنح العامل أجراً إضافيا مقابل العمل في هذا اليوم.

وأضاف أن الأطباء العاملين بأيام العطلات الرسمية بالمستشفيات والوحدات الخاصة بدوام كامل، والذين يسري عليهم قانون العمل المصري، لهم الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وبحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويحق للعامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره في ذلك اليوم مضاعفة الأجر وذلك طبقاً للمادة ٥٢ من قانون العمل المصري.

وطبقًا لنص قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2003 المعدل بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 على اعتبار أيام العطل الرسمية إجازة براتب كامل.

فهذه الأعياد هي:

1️⃣ أول يوم من شهر المحرم (رأس السنة الهجرية).

2️⃣ اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي).

3️⃣ اليوم الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).

4️⃣ الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة (الوقوف بعرفة واليومين الأول والثاني من عيد الأضحى).

5️⃣ اليوم السابع من شهر يناير (عيد الميلاد).

6️⃣ اليوم الخامس والعشرون من شهر يناير (عيد الشرطة).

7️⃣ شم النسيم.

8️⃣ اليوم الخامس والعشرون من إبريل (عيد تحرير سيناء).

9️⃣ الأول من مايو (عيد العمال).

🔟 اليوم الثالث والعشرون من شهر يوليو (عيد الثورة).

1️⃣1️⃣ السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

و أية إجازات رسمية أخرى تصدر بشأنها قرارات من الحكومة المصرية.

من جهته، أكد مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، أن الأطباء النوبتجيين يستحقون صرف الوجبات الغذائية اثناء فترة عملهم بالنوبتجية طبقا لنص المادة رقم (2) من القرار 783 لسنة 2016.

وشدد على أنه بجانب سعي نقابة الأطباء لتحسين حقوق ومستحقات أعضائها.