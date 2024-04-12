محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود أثناء إجازة عيد الفطر على مدار اليوم

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود أثناء فترة إجازة عيد الفطر المبارك على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية للتصدى ورصد أى تعديات وإزالتها فى المهد ، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وجرد الأتربة وتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ صناديق القمامة والحاويات من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والحدائق والمتنزهات أولاً بأول ، فضلاً عن رى الأشجار ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين للاستمتاع بأجواء العيد على الوجه الأكمل .

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة لحالة تعدى فى المهد بمنطقة عزبة السنية بمساحة 250 م2 بنطاق حى شرق ، كما واصلت الورادى والنوبتجيات أعمالها طوال الـ 24 ساعة من خلال تنفيذ النظافة العامة وأعمال الصيانة لخطوط الإنارة العامة .

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية باستكمال أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والمتنزهات وممشى أهل مصر والميادين .

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالاستمرار فى تنفيذ جهود الكنس ورفع التراكمات وجرد الأتربة وتفريغ الحاويات وصناديق القمامة، وتكامل مع ذلك قيام رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ مختلف الأعمال التى ساهمت فى إضفاء الشكل الجمالي والحضاري بالشوارع والمناطق والأحياء السكنية.

IMG-20240412-WA0016

IMG-20240412-WA0015

IMG-20240412-WA0014

IMG-20240412-WA0013

IMG-20240412-WA0010

IMG-20240412-WA0011

IMG-20240412-WA0012

IMG-20240412-WA0008

IMG-20240412-WA0007

IMG-20240412-WA0006

IMG-20240412-WA0005

IMG-20240412-WA0001

IMG-20240412-WA0002

IMG-20240412-WA0003