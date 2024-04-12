الولايات المتحدة تنشر سفينة حربية قرب سواحل إسرائيل

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نشرت سفينة صواريخ بقدرات دفاعية واعتراضية عالية قرب سواحل إسرائيل.

ونقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الهجوم الإيراني على إسرائيل وشيك وقد يقع اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة “رويترز” اليوم الجمعة، أن الخارجية الهندية نصحت المواطنين الهنود بعدم السفر إلى إسرائيل حتى إشعار آخر.

فيما قالت الخارجية الفرنسية إنها قررت إعادة عائلات الدبلوماسيين في طهران إلى فرنسا.

ونصحت الخارجية الفرنسية في وقت سابق الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية.

بينما دعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية.