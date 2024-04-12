احتفالات عيد الفطر المبارك.. "العيد أحلى" ينشر البهجة بمحافظة كفر الشيخ

استمرت احتفالات أهالي محافظة كفر الشيخ بعيد الفطر المبارك لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت مدن وقرى المحافظة مختلف الفعاليات والأنشطة الترفيهية، ابتهاجًا بهذه المناسبة السعيدة.

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الشباب والرياضة في تنظيم مبادرة "العيد أحلى" في مختلف أنحاء المحافظة. وشملت الفعاليات مراكز شباب حياة كريمة بمطوبس، والتي تنوعت بين الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية والترويحية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا للأطفال.

وأكد المحافظ على أهمية هذه المبادرات التي تجسد روح التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع. وأشار إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الفعاليات، والتي عبروا عن سعادتهم بها.

كما وجه الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه الفعاليات، من مديرية الشباب والرياضة، مثمناً جهودهم في توفير أجواء ترفيهية مناسبة لجميع أفراد العائلة.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم فتح جميع مراكز الشباب لاستقبال المواطنين مجاناً خلال إجازة عيد الفطر المبارك. كما تم تكثيف البرامج الترفيهية والرياضية داخل هذه المراكز، بهدف إسعاد المواطنين والأسر خلال هذه المناسبة.

وتأتي هذه الاحتفالات في إطار حرص الدولة المصرية على نشر البهجة والسرور بين المواطنين، وتعزيز قيم الترابط والتواصل الاجتماعي خلال هذه المناسبة الدينية العظيمة.

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