الإثنين المقبل.. على معلول جاهز للمشاركة مع الأهلي في القمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة القمة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 8 للدوري الممتاز.

وتأكد جاهزية التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، للمشاركة امام الزمالك بعد تعافيه من الإجهاد العضلى.

وخاض على معلول تدريبات بدنية على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش.

وكان الجهاز الفنى للأهلى منح على معلول، راحة خلال آخر مباراتين فى الدوري أمام إنبي وزد للتعافي من الإجهاد العضلي والجاهزية للمشاركة أمام الزمالك.

وحقق الأهلي الفوز على زد بهدف امس الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز ليستعيد الفريق الأحمر نغمة الانتصارات في الدوري بعد التعادل مع إنبي والهزيمة من البنك الأهلي.