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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

متحدث الدفاع المدني الفلسطيني يحذر من خطورة الوضع المأساوي في غزة

غزة
غزة
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حذر المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، من خطورة الوضع المأساوي في قطاع غزة في ظل استمرار عمليات القتل والقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال متحدث الدفاع المدني الفلسطيني -في تصريح خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة، إن قطاع الدفاع المدني الفلسطيني يعاني بشكل كبير من عدم توافر الإمكانيات والمعدات التي تساعد في انتشال المواطنين ومساعدة الجرحى.

وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة التدخل للسماح بمرور المعدات والإمكانيات من أجل بدء عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض الذين بلغ عددهم أكثر من 8 آلاف شهيد، مضيفا أن الفيتو الأمريكي حاضر بقوة لعدم دعم وإدخال جهاز الدفاع المدني بأي إمكانيات من أجل أن يقوم بعمله على أكمل وجه في قطاع غزة.
 

الاحتلال الإسرائيلي غزة