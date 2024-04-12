"إكس": لن يسمح للمستخدمين بإخفاء العلامة الزرقاء الخاصة بهم بعد الآن

بدأ التطبيق الجديد لمنصة إكس في اخطار المستخدمين بأن ميزة اخفاء علامة الاختيار الخاصة بك فيX Premium ستختفي قريبا.

و غير مسموح X للمستخدمين بعد ذلك بإخفاء العلامات الزرقاء الخاصة بهم، بصرف النظر عما إذا كانوا قد دفعوا قسط التأمين أم لا .

ويأتي هذا التغيير بعد فترة قليلة من بدء X بشكل غير محسوب في إضافة الشيكات الزرقاء إلى حسابات المستخدمين "المؤثرين" الذين لديهم ما لا يقل عن 2500 متابع يدفعون مقابل الاشتراك المميز.

بينما اقترح إيلون ماسك أن التغيير كان من المفترض أن يكون ميزة، فإن بعض منتقديه بما في ذلك المستخدمين الذين تم التحقق منهم سابقا ، كانوا ليسوا سعداء بظهور الشارة الزرقاء على حساباتهم، خوفا أن يشك الآخرون في أنهم يدفعون بالفعل مقابل الاشتراك.وأضاف