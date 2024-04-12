"القناطر الخيرية" تشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين بثالث أيام عيد الفطر (صور)

شهدت حدائق القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، إقبال كبير من الزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك وذلك في ثالث أيام العيد، حيث بدأت في استقبال المواطنين في الساعة السابعة صباحًا، للاستمتاع بجمال نهر النيل.

وتألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي طالت الحدائق التي تشملها القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

ورفعت إدارة ري القناطر الخيرية حالة الطوارئ، وجرى تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

ويقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة في القناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأكد المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أن أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتيًا، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيًا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

وأشار مدير إدارة ري القناطر في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجميع، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيها للفرد.

حدائق القناطر

FB_IMG_1712919002798

FB_IMG_1712919000546

FB_IMG_1712918995980

FB_IMG_1712918998181