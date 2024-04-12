حملات تموينية مكثفة على مخابز البحيرة وضبط العديد من المخالفات خلال العيد

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، عدة حملات تموينية على المخابز البلدية، في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأجازات والعطلات الرسمية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات بمراكز شبراخيت وحوش عيسى وإدكو عن ضبط 12 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 9 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ولعدم لنظافة أدوات العجين ولعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفى مراكز كفر الدوار و كوم حمادة و الرحمانية تم ضبط مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير ٤ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبحملات مماثلة بمركزى المحمودية ودمنهور تم ضبط 9 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 123 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع فى السوق السوداء وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تمكنت إدارة تموين بدر و إيتاى البارود من ضبط مخبز قام بتجميع 38 شيكارة دقيق بلدى مدعم و7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى 117 شيكارة دقيق بلدى و8 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن و3 مخابز لإنتاجهم خبر غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.