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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جلسات علاج طبيعي وفحوصات طبية تحسم مصير مروان عطية من القمة

مروان عطية لاعب الأهلي
مروان عطية لاعب الأهلي
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أدى مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسات علاج طبيعي اليوم ‏الجمعة، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها ‏مساء يوم الاثنين المقبل ضمن مؤجلات الإسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويخضع مروان عطية لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة بعد تعرض اللاعب للإصابة بآلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركته في مباراة زد أمس.‏

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا على زد بهدف دون رد سجله وسام أبو علي، في المباراة التي أقيمت ‏أمس على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات خاضها الفريق إلى الآن ‏في ‏الدوري الممتاز.‏

إصابة مروان عطية الاهلي والزمالك الدوري الممتاز