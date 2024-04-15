الأهلى يحشد أسلحته لمواجهة الزمالك فى القمة 128 بالدورى

لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة داخل القلعة الحمراء، حيث فرض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة الطوارئ داخل صفوف الفريق، وسط حالة من التركيز استعدادًا لمواجهة الغريم التقليدي نادي الزمالك، غدًا الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراة القمة 128 بمعنويات مرتفعة وطموحات كبيرة من أجل مواصلة الانتصارات والزحف نحو قمة الدوري، مُستغلًا الفوز على زد، في الجولة الماضية لتأكيد التفوق على الأبيض في مواجهات القمة، خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي لا يعرف إلا الفوز على الزمالك خلال المواجهات الـ4 التي قاد فيها الشياطين الحُمر ضد الزمالك في جميع المسابقات.

ويسعى «كولر» لتحقيق الفوز الخامس على الزمالك وفرض هيمنته في القمة، بعدما قاد الأهلي للفوز على الزمالك مرتين في الدوري الممتاز، ومرة في السوبر، وأخرى في نهائي كأس مصر.

واستعد فريق الأهلي لمباراة القمة 128 وسط حالة من التركيز عقب في الأيام الماضية، وفرض «كولر» حالة طوارئ في تدريبات الأهلي لوضع خطة مباراة القمة، وتحديد واجبات كل لاعب، وكذلك تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، ومنها أزمة إهدار الفرص من المهاجمين التي أصبحت صداعًا في رأس الجهاز الفني، خاصةً أن خط هجوم الأهلي أصبح يُهدر فرصًا كثيرة جدًا كانت كفيلة بحسم المباريات بنتائج كبيرة.

وخصص «كولر» فقرات تدريبية مُكثفة للمهاجمين في التدريبات لعلاج مشكلة ضياع الفرص السهلة، وذلك عن طريق كيفية استغلال الكرات العرضية والتمركز الجيد في منطقة جزاء المنافسين، بالإضافة إلى التسديد على المرمى من وضعي التحرك والثبات، واستغلال أنصاف الفرص لإنهاء الهجمات بطريقة مثالية.

وعقد «كولر» جلسات خاصة من ثلاثي خط الهجوم محمود عبدالمنعم «كهربا» والفلسطيني وسام أبو علي والفرنسي أنتوني موديست، تحدث فيها عن استغلال الفرص والتركيز الجيد وسط منافسة قوية بين الثلاثي لقيادة هجوم الأهلي في القمة.

في نفس السياق، يُسابق الجهاز الطبي للأهلي الزمن على أمل تجهيز مروان عطية، لاعب وسط الفريق، للمشاركة في مباراة الغد أمام الزمالك بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة زد، حيث خضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي وتأهيل ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الطبي موقف اللاعب في المران الأخير اليوم الأحد وسط شكوك حول لحاقه باللقاء.

وكشف مصدر بالأهلي، أن هناك اتجاهًا لحقن مروان عطية بالكورتيزون للمشاركة في مباراة القمة في ظل النقص العددي في خط الوسط لغياب إمام عاشور وأليو ديانج بسبب الإصابة، ولكن هذا القرار يُثير مخاوف الجهاز الفني من تفاقم إصابة اللاعب في حال المشاركة بحقنة مُسكنة أمام الزمالك.

وتلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة معنوية بتأكد جاهزية التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق، للمشاركة في القمة أمام الزمالك بعد تعافي اللاعب من الإصابة العضلية التي غاب بسببها عن مباراتي إنبي وزد في الدوري.

في المقابل تأكد استمرار غياب ياسر إبراهيم، قلب الدفاع، بسبب الإصابة، حيث يواصل اللاعب البرنامج التأهيلي، وكان الجهاز الفني يُمني النفس بتجهيز «إبراهيم» في ظل الأزمة الدفاعية التي يُعاني منها الأهلي مؤخرًا، ولكن طبيب الأهلي حذر الجهاز الفني من الدفع باللاعبين قبل التعافي تمامًا، خوفًا من تجدد الإصابة العضلية والغياب لفترة طويلة.

ويعاني «إبراهيم» من إصابة في العضلة الخلفية منذ فترة طويلة، ولم يشارك مع الأهلي في المباريات الأخيرة، لينضم لقائمة الغائبين عن القمة، وهم محمد الشناوي وأليو ديانج وإمام عاشور.

وحذر «كولر» لاعبي الأهلي من الثقة الزائدة في مباراة القمة، خاصةً أن الزمالك سيخوض المباراة بدوافع كبيرة ومعنويات مرتفعة من أجل رد الاعتبار وتحقيق الفوز وتعويض الخسارة في نهائي كأس مصر.

وطلب «كولر» من لاعبي الأهلي التركيز الجيد واستغلال الحالة المعنوية لمواصلة الانتصارات في القمة على الغريم التقليدي نادي الزمالك، وتأكيد التفوق قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي.