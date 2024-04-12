موريتانيا تبدأ الإثنين المقبل مراجعة اللوائح الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية

أعلنت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات مراجعة استثنائية للائحة الانتخابية على امتداد التراب الوطني.

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم الجمعة، أن المراجعة تمتد من الاثنين المقبل وحتى 29 مايو المقبل.. مشيرة إلى أن المراجعة بالنسبة للموريتانيين المقيمين بالخارج في الفترة ما بين 25 أبريل الجاري و29 مايو المقبل.

ووفق آخر إحصائي انتخابي العام الماضي، فقد تجاوز عدد المسجلين داخل البلاد مليون ونصف المليون ناخب.

ويهدف الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي إلى إحصاء كافة الموريتانيين البالغين من العمر 18 سنة.

كانت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات قد أعلنت الشهر الماضي، جاهزيتها واستعدادها لتنظيم الانتخابات الرئاسية الموريتانية يوم 29 يونيو القادم، في أجواء شفافة، حرة ونزيهة.