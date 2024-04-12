تشييع جثمان طبيب بشري من الفيوم غرق بإحدى شواطئ الإسكندرية

فقدت قرية كفر عميرة في محافظة الفيوم أحد أبنائها البررة، الطبيب الشاب "أحمد محمد رمضان خليل"، الذي لقي مصرعه غرقًا في بحر الإسكندرية خلال قضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

وشيّع المئات من أهالي القرية جثمان الطبيب الفقيد إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة، في جوٍّ سادته مشاعر الحزن والأسى.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بلاغًا بغرق طبيب خلال تواجده لقضاء عطلة العيد.

وانتقلت على الفور قوات الأمن والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث؛ إذ تبين أن الطبيب الغريق هو "أحمد محمد رمضان خليل" من قرية كفر عميرة.

وكان الطبيب قد نزل للسباحة مع عائلته في أحد شواطئ الإسكندرية، لكنه لم يتمكن من الخروج وغرق في قاع البحر.

وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم، وتم تسليم الجثمان إلى ذوي الفقيد بعد استخراج تصريح الدفن، فيما أمرت النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات الحادث.