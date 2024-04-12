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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يفجر مباني في مخيم النصيرات وسط غزة

غزة
غزة
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أفادت مصادر إعلامية فلسطينية اليوم الجمعة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر عددا من المباني شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وسط اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية في محيط المدرسة الماليزية شمالي مخيم النصيرات، تزامنا مع استمرار القصف المدفعي بمحيط المخيم.

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ان الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 89 شهيدا و120 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل، قال الدفاع المدني في غزة، إن هناك آلاف المفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة في القطاع والاحتلال يمنع وصول المعدات اللازمة إلى طواقمنا. 

غزة مخيم النصيرات المقاومة الفلسطينية