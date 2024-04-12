طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والعظمي بالقاهرة 27 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، ثالث ايام عيد الفطر المبارك ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى ودافىء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ولطيف علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر .

كما يشهد الجمعة شبورة علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون كثيفة علي مناطق من السواحل الشمالية والدلتا.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 15 ، وعلى جنوب الصعيد 33 العظمي والصغري 18 درجة .