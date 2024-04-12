نصائح سريعة لتحسين الهضم خلال العيد

يتناول الكثير من الأشخاص كميات كبيرة من حلوى العيد مثل الكحك والبيتي فور وهو من الاطعمة المميزة في عيد الفطر المبارك، لكن الإفراط فى تناوله قد يسبب مشاكل عديدة فى الهضم، لذا نستعرض فى هذا التقرير نصائح سريعة لتحسين الهضم بعد تناول كعك العيد، بحسب موقع medicine net.



نصائح سريعة لتحسين الهضم بعد تناول كعك العيد

عدم النوم بعد الأكل

النوم يمكن أن يسبب الارتجاع وبطء عملية الهضم، ابق مستقيما حتى يتاح لطعامك الوقت الكافى للاستقرار فى معدتك.

شرب الماء

شرب الماء علي دفعات ، بل تناول بضع جرعات من الماء على مدار اليوم، يمكن أن يساعد شرب الماء جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد ومنع الإمساك.

تجنب المشروبات الغازية

يمكن أن تجعلك المشروبات الغازية تشعر بأمراض مثل الغازات والانتفاخ.

تناول بعض البروبيوتيك

يمكن أن يساعد الزبادى أو مصادر البروبيوتيك الأخرى فى المساعدة على الهضم، وقد يوفر الراحة من حرقة المعدة بعد تناول وجبة ثقيلة.

وفيما يلى نصائح لتجنب الإفراط في تناول الطعام:

- خطط لوجباتك.

- تحكم فى كمية وحجم طعامك.

- تشمل الأطعمة التى تجعلها تحس بالشبع لفترة أطول فى نظامك الغذائى، مثل الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون.

- عدم تناول الطعام اثناء مشاهدة التليفزيون أو أي عوامل تشتيت أخرى.

- احتفظ بسجل لعاداتك الغذائية، الجيدة والسيئة، في مذكرة و فكر في الخطأ الذي حدث وركز على كيفية تصحيحه.

- حافظ على نشاطك البدني.

- حافظ على رطوبة جسمك، لأن شرب الماء يمكن أن يتحكم في الجوع.

- السيطرة على التوتر.