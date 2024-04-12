أوكرانيا: إصابة ثلاثة أشخاص في قصف روسي على خاركيف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف صباح اليوم /الجمعة/ أن الجيش الروسي أطلق قذائف الهاون والمدفعية الثقيلة على 20 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق أضرار.

وقال سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "إن بلدات سينكيفكا وبتروبافليفكا وستيبوفا نوفوسيليفكا تعرضت على وجه الخصوص لنيران الجيش الروسي، وفي الساعة 10:35 بالتوقيت المحلي هاجم الروس قرية نوفوسينوف التابعة لمنطقة كوبيانسك ما أدى إلى نشوب حريق في الغابة".

