المطران عطا الله حنا: ما يحدث حاليا في غزة إنما هي جريمة العصر

أكد المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، أن نزيف غزة هو نزيفنا جميعا ومعاناة اهلنا هناك هي معاناتنا جميعا ولذلك فإننا وفي فترة الصوم الكبير هذا نرفع الدعاء الى الله القادر على كل شيء من اجل ان تتوقف هذه المعاناة وان يتوقف هذا النزيف، فنحن نتألم مع كل انسان متألم واهلنا في غزة يتألمون ويعذبون وينكل بهم بطريقة مروعة .

وتابع، لسنا دعاة حروب وقتل وعنف وامتهان للكرامة الانسانية فهذه ليست من ادبياتنا ومبادئنا بل نحن دعاة محبة وسلام واخوة ورحمة واحترام للكرامة الانسانية وشعبنا الفلسطيني يستحق ان يعيش بحرية وكرامة مثل باقي شعوب العالم .

واختتم، ان ما يحدث حاليا في غزة إنما هي جريمة العصر ونتمنى ان تتوقف سريعا هذه المأساة المروعة التي خلفت وتركت كما هائلا من المعاناة والدماء والدموع والاحزان، انها جرائم مروعة بحق الانسانية .



