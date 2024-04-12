ads
السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الصين تجلي 27 من مواطنيها وفلبيني واحد من هاييتي لتدهور الأوضاع الأمنية

الصين
الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت الصين 27 من مواطنيها بالإضافة إلى مواطن فلبيني واحد من هاييتي، وذلك بسبب استمرار تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

 وأكد سفير الصين لدى جمهورية الدومينيكان "تشن لونينج" - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - استمرار اضطراب الوضع السياسي في هاييتي مع تصاعد التوترات الأمنية هناك، مشيرا إلى أن وزارة الشئون الخارجية قامت على الفور بتفعيل آلية الحماية القنصلية في حالات الطوارئ.

وأضاف لونينج أنه تم تنظيم عمليتي إجلاء للمواطنين حيث تم نقل أكثر من 50 مواطنا صينيا بسلام من عاصمة هاييتي (بورت أو برنس) إلى جمهورية الدومينيكان المجاورة.

وأشارت القناة إلى أن هناك تقارير أفادت بسيطرة الفصائل المسلحة على نحو 90 في المائة من العاصمة "بورت أو برنس"، بالإضافة إلى أن نحو نصف سكان هاييتي يواجهون نقصا في المواد الغذائية وفي حاجة إلى الحصول على مساعدات إنسانية.

الصين هاييتي