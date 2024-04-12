في ثالث أيام العيد.. 9 عروض مسرحية ببرنامج وزارة الثقافة

يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك 2024، ويتسائلون دائما أين يذهبون فى عيد الفطر، وفى ثالث ايام العيد، حرصت "البوابة نيوز" على رصد لقرائها ومتابعيها، برنامج وزارة الثقافة احتفالا بهذة المناسبة، حيث يشمل فعاليات فنية وعروضا مسرحية فى القاهرة والمحافظات، ويتضمن 9 عروض مسرحية على مسارح الدولة، ومسرح "المواجهة والتجوال" يجوب قرى "حياة كريمة" بعرض "توتة توتة"، بجانب احتفالية فنية بجنوب سيناء و 3 أفلام "سينما الشعب".

وتقدم فرقة المسرح القومي، فى ثالث ايام عيد الفطر المبارك، عرض "رصاصة في القلب"، إعداد وإخراج مروان عزب، في التاسعة مساءً، على المسرح القومي بالعتبة، وتقدم فرقة "المسرح الكوميدي"، عرض "يوم عاصم جدًا"، إخراج عمرو حسان، في التاسعة مساءً، على مسرح السلام، بشارع قصر العيني.

وعلى "مسرح الغد" تعرض مسرحية "النقطة العميا"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد، في الثامنة مساءً، على مسرح الغد بالعجوزة، وتُقدم فرقة "مسرح الشباب"، عرض "قبل الخروج"، إخراج هاني السيد، على مسرح "أوبرا ملك"، في الثامنة مساءً.

وتعرض فرقة "مسرح القاهرة للعرائس" "الليلة الكبيرة"، إخراج الراحل صلاح السقا، في السابعة مساءً، على مسرح "القاهرة للعرائس"، بالعتبة، وتُقدم فرقة "المسرح القومي" عرض "نور في عالم البحور"، إخراج شادي الدالي، وذلك في السابعة مساءً على مسرح "متروبول"، بالعتبة.

وفى قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة يقدم عرض "فريدة"، تمثيل عايدة فهمي، كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك في الثامنة مساءً من ثان أيام العيد.

كما تشهد مدينة الإسكندرية افتتاح فرقة "مسرح الإسكندرية" عرضها الجديد "حازم حاسم جدًا"، إخراج محمد مرسي، في الثامنة مساءً، على مسرح "ليسيه الحرية".

ويقدم مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، العرض المسرحي "توته توته" في 20 قرية من قرى "حياة كريمة" في محافظتي الفيوم وسوهاج، ومنطقة حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى تقديم العرض المسرحي "السمسمية" كتابة وإخراج سعيد سليمان، على "المسرح العائم الصغير"، بالمنيل في التاسعة مساءً ضمن مبادرة "ولد هنا".

كما يقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحي "مملكة السحر والأسرار" بقاعة صلاح جاهين، وعرض "قمر الغجر" على مسرح البالون.