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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أهالي الشرقية يواصلون الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر المبارك
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واصل المئات من أهالي محافظة الشرقية منذ صباح اليوم الجمعة توافدهم على الحدائق والمتنزهات والميادين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك لقضاء فرحة العيد وسط أبنائهم وأسرهم.

وقد شهدت حدائق الصالحية الجديدة والكفروي والنادي الاجتماعي اقبالا كبيرا هذا العام من المواطنين الذين توافدوا من جميع أنحاء المحافظة للاستمتاع بالمساحات الخضراء وسط فرحة ابنائهم.

اما حديقة الحيوان بالزقازيق فعلي غير عادتها حيث شهدت اقبالا ملحوظا هذا العام منذ اول ايام العيد بعد تطويرها واتساع المساحة الخضراء بها وإمدادها بمجموعات حيوانية من حديقة الجيزة.

وشهدت الحديقة استقبال الالاف من الزوار على مدار يومي أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك فيما تشهد الحديقة لليوم الثالث على التوالي إقبالًا ملحوظًا وسط إجراءات تأمينية من قبل إدارة الحديقة والأجهزة الأمنية.

وتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر وإلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بالحديقة والعمل على نظافتها أولًا بأول وذلك لخدمة المترددين عليها.

إستمرار إحتفال الثالث على التوالي الحدائق والمتنزهات اليوم الجمعة أيام عيد الفطر المبارك