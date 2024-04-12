"100 سنة غنا".. علي الحجار يحتفي بالراحل محمد فوزي فى ثانى حفلاته

يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلًا غنائيًا، احتفاءًا بالفنان الراحل محمد فوزي، يوم الأحد، 28 من إبريل الجاري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويأتى الحفل الذى يُعد الثاني ضمن مشروعه "100 سنة غنا" والذي كان قد بدأه في فبراير الماضي، ويقود الأوركسترا هذه المرة المايسترو يوسف صادق.

ويحتفي الحجار من خلال الحفل الثاني بالمطرب والموسيقار محمد فوزي وذلك بعد أن حمل الحفل الأول من المشروع اسم الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

ويهدف مشروع "100 سنة غنا" لتقديم تراث العمالقة من المطربين والملحنين القدامي بتوزيع موسيقي جديد يناسب روح العصر الحالي في محاولة لتوصيل هذا التراث للشباب.