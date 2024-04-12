رئيس "الموازنة الزراعية": الهيئة تقدم منتجات ومركبات صالحة للزراعة العضوية

أكد رئيس الهيئة العامة لصندوق الموازنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور ممدوح السباعي أن الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، تقدم عددا من المنتجات والمركبات الصالحة للزراعة العضوية، والتي تشمل مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها: المخصبات الحيوية، المغذيات النباتية، محسنات التربة، فضلا عن مقاومات النيماتودا الحيوية.

وقال السباعي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الهيئة تقدم أيضا خدمات مثل: إجراء تحاليل للأراضي والمياه والأسمدة وأمراض النبات مع إعطاء التوصيات السمادية، وتدريب طلبة كليات الزراعة الراغبين في الحصول على تدريب في الأنشطة اختصاص الهيئة.

وأضاف أن استخدام المخصبات الحيوية له فوائد عديدة عند استخدامها كبدائل للأسمدة الكيماوية، ومن ضمنها إعادة توازن الميكروبات بالتربة وتنشيط العمليات الحيوية بها.

وأوضح رئيس صندوق الموازنة الزراعية أن منتجات الهيئة متوفرة للمزارعين بأسعار مدعمة منها المخصبات النباتية وبدائل الأسمدة ومحفزات نمو ومحسنات تربة.

وأشار إلى أنه من ضمن فوائد المخصبات الحيوية ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة وزيادة الإنتاجية المحصولية والجودة العالية الخالية من الكيماويات.

ولفت الدكتور السباعي إلى أن السماد الحيوي يحسن نمو النباتات، ويمنع انتشار الأمراض، ويزيد ازدهار النشاطات الميكروبية في التربة، وتحسن امتصاص التربة للماء وتهوئة التربة.. مشيرا إلى أن السماد العضوي مفيد من الناحية البيئية من خلال الاستغناء عن السماد الكيماوي ويقلل من كمية النفايات.

ونوه إلى تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بنفاذ منتجات الهيئة إلى الأسواق الزراعية محليا وعالميا وتنمية جميع أعمال صندوق الموازنة الزراعية والتواصل مع معظم المهنيين الزراعيين المحليين والإقليميين.

