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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ولكن احذروا خلال فترة الليل

الأرصاد
الأرصاد
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أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وجود تحسن في حالة الطقس بمعظم محافظات الجمهورية مع ارتفاع قيم درجات الحرارة نظرا لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من الصحراء.
 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة في فترة النهار إلا أنه خلال فترة الليل يكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة في المساء ستتعرض الى نشاط رياح غير مصاحب للرمال والأتربة، وبالتالي سيكون هناك مزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

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