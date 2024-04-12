بدائل صحية وطبيعية لكحك العيد.. أهمها التمر والتين المجفف

يحرص أغلب الأشخاص على تناول الحلويات الخاصة بعيد الفطر مثل الكحك والبسكوت والبيتي فور ، وينصح بعض الفئات بعدم تناولها من أصحاب الأمراض المزمنة ولكن بشروط للحد من التعرض لأي مضاعفات صحية، خاصة مرضي السكر والسبب لاحتوائها علي نسبة عالية من الدهون والسكريات المسببة للتعرض لبعض المشاكل الصحية.

وهناك العديد من البدائل الصحية والطبيعية التى تغنى عن تناول الكحك مثل التمر والشوفان والتين المجفف.

وأوضح الدكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد أن هناك بدائل لمأكولات صحية وطبيعية تغنى عن تناول الكحك، لتجنب أعراض لأى مضاعفات صحية، ومنها:

-الشوفان بالحليب والفواكه

من المأكولات الغذائية المفيدة التي تمدالجسم بالعناصر الغذائية الصحية ومنها الألياف، والبروتين، والفيتامينات، والمعادن، وهي بديل لكحك العيد، ويعتبر وجبة غذائية كاملة.

- التين والزبيب والمشمش

من الفواكه المجففة ذات الطعم الجيد ، وهو صحي للغاية، حيث يقلل بشكل كبير من الرغبة بتناول الحلويات ومنها الكحك، كما أنهم صحية بسبب إنخفاض سعراتها الحرارية.

- التمر

من الفواكه الغذائية متعددة المعادن اذ يحتوى على الألياف وفيتامين أ وب ود، وكالسيوم، والبروتين، و الحديد، والفسفور، يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي يحتاجها، ويعتبر بديل للكحك .

وحث استشارى الجهاز الهضمي والكبد أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى السكر على تناول قطعة واحدة فقط من الكحك على مدار اليوم تجنبا للتعرض لارتفاع نسبته في الدم.