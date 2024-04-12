قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

في ساعات من صباح اليوم الجمعة، قامت قوات الاحتلال بالاقتحامات في مدينة طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددًا من آليات الاحتلال دخلت المدينة من مدخلها الجنوبي، قادمة من مستوطنة "افني حيفتس" باتجاه بوابة شوفة.

وتوجهت الآليات العسكرية نحو منطقة العزب شرق طولكرم، حيث نصبت تمركزها في ضواحي الصوانة وعزبة الجراد وعزبة الطياح.

في الوقت نفسه، دخلت قوة أخرى المدينة من المحور الغربي وتجهت شمالًا نحو حي الأقصى في ضاحية شويكة، حيث قامت بمطاردة مركبة لأحد الشبان بالقرب من دوار اليونس الذي يؤدي إلى الضاحية، وأطلقت النار صوب المركبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما داهمت عزبة أبو بلال في ضاحية اكتابا شرق المدينة، بينما جابت القوات شوارع المدينة بما فيها محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، والأحياء الشرقية والغربية والشمالية.





ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.