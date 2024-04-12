بعد 5 ساعات من البحث.. انتشال جثة شاب بعد سقوطه ببحر يوسف بالفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، منذ قليل، من انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقا أثناء لهوه مع أحد أصدقائه وقام صديقه بزجه ناحيه البحر فانزلقت قدمه وسقط في مياه بحر يوسف بحي باغوص بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت قد واصلت قوات الإنقاذ النهرى بالفيوم، جهودها منذ مساء اليوم، في البحث عن جثة شاب يدعي"كريم أحمد جمال"17سنه ومقيم بحي قحافه بدائرة مركز شرطة ثان الفيوم، كما استمر تجمع أهالي وأسرة المتوفي على شاطئ بحر يوسف وسط صرخات والدة وأسرة الشاب، في انتظار ظهور الجثة ودفنها في مقابر اسرته.



وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم ثان الفيوم،جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغا من الأهالي بغرق شاب ببحر يوسف وفور البلاغ انتقل ضباط قسم ثان الفيوم رفقة قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة وسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة، وقادها العقيد محمود هيبه مفتش المباحث والرائد هشام حسن رئيس مباحث المركز،أن الشاب يدعى "كريم احمد جمال" 17 سنة ومقيم بمنطقة قحافة شارع الترعة واثناء لهوه هو وصاحبه قام صاحبه بزجه ناحية البحر فانزلقت قدمه مسفرًا ذلك عن سقوطه داخل المياه.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان الشاب لأسرته فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن لدفنه في مقابر اسرته.