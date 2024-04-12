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السبت 13 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات، وتجولت في عدة مناطق في المخيم، وسط مواجهات مع المواطنين.

كما فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من المنازل في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت البلدة، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: جميل كوكش، مثقال القاضي، خالد القاضي، سامر سلمان وقامت بإطلاق قنبلة صوتية داخل منزله. دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت فلسطين