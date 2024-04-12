قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي سبسطية والسموع

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من جهة شارع البرج، وتجولت في عدة مناطق في البلدة، كما نشرت فرقة راجلة، واعتلى جنود الاحتلال سطح أحد المحال التجارية.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة السموع جنوب الخليل.

وأكدت "وفا"، إن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من جهة رافات، وانتشرت في عدة أحياء من البلدة، فيما داهم جنود الاحتلال عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.