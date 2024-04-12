قبل دخول الصيف.. «مناخ الزراعة» يصدر توصيات مهمة لمزارعي الفاصوليا

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة، أن زراعات الفاصوليا الصيفية الآن في التلت الأخير من عمرها ( تكوين الحبوب وبداية نضج القرون ) سواء المنزرعة في أوائل فبراير أو آخره، أي العمر من 80 - 100 يوم وهي أهم مرحلة من مراحل الإنتاج لإعطاء محصول وجودة حبوب عالية.

وأوضح فهيم، أن الجو المتقلب والتذبذبات الحرارية أضرت بالفاصوليا، لذلك فمن المهم وقبل الدخول في فصل الصيف لابد من البدء في عمليات التحجيم للقرون والحبوب فورًا عن طريق:

1 - يتم اضافة 10 كجم سلفات بوتاسيوم + 5 كجم سلفات ماغنسيوم مع الري الغمر - خلال الريتين الأخيرتين (وتكون 6 ك سلفات بوتاسيوم + 4 سلفات ماغنسيوم خلال الري بالتنقيط).

2- الرش بسترات البوتاسيوم أو نترات بوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر للفدان + 30 سم سيتوكينين 4% / 300 لتر ماء للفدان.

3- للفاصوليا المتأخرة اللى متأثرة بأعفان الجذور يمكن إضافة المبيدات الفطرية مع الري او رشًا ( توبسين – كاربندازيم ).