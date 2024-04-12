تعرف على أسباب طنين الأذن المفاجئ

أجرى الدكتور ألكسندر يفدو كيموف أخصائي طب الأعصاب الروسي بعض من التجارب وأثبت أسباب صفير وطنين الأذن من خلال تجاربه وحصرها في مجموعة من الأسباب يجب التنبه لها.

أوضح من خلال دراساته بأن معظم المرضى الذين يعانون من الطين يرجع السبب لتناولهم للأدوية لفترة طويلة مما يسبب الشعور بالطنين فضلا، عن أن من يعاني من هذا الطنين قد يعاني من التهابات أو بعض من أمراض الأوعية الدموية أو ما يتعلق بمشاكل العمود الفقري.

ويؤكد الطبيب أن أسباب الطنين قد تتعلق بارتفاع أو بانخفاض ضغط الدم أو بمرض السكري وعنها ينصح بأن كل من يشعر بالطنين عليه أن يذهب للطبيب المعالج ويأخذ استشارته.

كما حذر الطبيب من تلك العلامة فربما تكون إشارة لبعض الأمراض التي يجب علاجها تحت إشراف الطبيب.