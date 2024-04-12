ads
السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

تعرف على أسباب طنين الأذن المفاجئ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور ألكسندر يفدو كيموف أخصائي طب الأعصاب الروسي بعض من التجارب وأثبت أسباب صفير وطنين الأذن من خلال تجاربه وحصرها في مجموعة من الأسباب يجب التنبه لها.

أوضح من خلال دراساته بأن معظم المرضى الذين يعانون من الطين يرجع السبب لتناولهم للأدوية لفترة طويلة مما يسبب الشعور بالطنين فضلا، عن أن من يعاني من هذا الطنين قد يعاني من التهابات أو بعض من أمراض الأوعية الدموية أو ما يتعلق بمشاكل العمود الفقري.

ويؤكد الطبيب أن أسباب الطنين قد تتعلق بارتفاع أو بانخفاض ضغط الدم أو بمرض السكري وعنها ينصح بأن كل من يشعر بالطنين عليه أن يذهب للطبيب المعالج ويأخذ استشارته.

كما حذر الطبيب من تلك العلامة فربما تكون إشارة لبعض الأمراض التي يجب علاجها تحت إشراف الطبيب.

صفير أسباب طنين الاذن الطنين