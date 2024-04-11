صدمة في الأهلي.. تفاصيل إصابة مروان عطية وموقفه من مباراة القمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة قوية قبل مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك يوم الاثنين المقبل في الدوري الممتاز.

وتعرض مروان عطية لاعب وسط الفريق للإصابة خلال مباراة الأهلي وزد التي أقيمت مساء اليوم الخميس في الدوري ولك يمكن من استكمال اللقاء وسط شكوك حول لحاقه بمباراة القمة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تفاصيل إصابة مروان عطية في مباراة زد.

وقال المصدر إن مروان عطية يعاني من ثقل في العضلة الخلفية، وسيقوم بعمل أشعة خلال ساعات لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن الفريق.

وشدد على أن فرص مروان عطية صعبة في المشاركة بلقاء القمة أمام الزمالك وهو ما يعتبر ضربة قوية للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر في ظل غياب عدد كبير من النجوم بسبب الإصابات. وحقق الأهلي الفوز على فريق زد إف سي بهدف في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز