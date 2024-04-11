مصرع شاب غرقا ببحر يوسف بالفيوم

لقي شاب مقيم بمنطقة قحافة دائرة قسم ثان الفيوم ، مصرعه غرقاً ببحر يوسف وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وجاري البحث عن الجثة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم ثان الفيوم ،جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتلقيها بلاغا من الأهالي بغرق شاب ببحر يوسف وفور البلاغ انتقل ضباط قسم ثان الفيوم رفقة قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة وسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة ،وقادها العقيد محمود هيبه مفتش المباحث والرائد هشام حسن رئيس مباحث المركز ،أن الشاب يدعى "كريم احمد جمال" 17 سنة ومقيم بمنطقة قحافة شارع الترعة واثناء لهوه هو وصاحبه قام صاحبه بزجه ناحية البحر فانزلقت قدمه مسفراً ذلك عن سقوطه داخل المياه.

تكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها للعثور على جثة الشاب ،فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.