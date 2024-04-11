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السبت 13 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. انهيار جزئي لعقار بحي الشرق في بورسعيد

موقع انهيار العقار
موقع انهيار العقار
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شهد حي الشرق في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان محمود وعبد السلام عارف، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، دون أي خسائر في الأرواح.

 

بالصور.. انهيار جزئي لعقار بحي الشرق في بورسعيد

 

وقال حي الشرق، في بيان له، إنه بناء على بلاغ مقدم للحي بسقوط جزء من بلكونة العقار الكائن بشارع عبد السلام عارف، توجهت لمياء الجيار، رئيس الحي، لمكان البلاغ، وبرفقتها مدير الإدارة الهندسية والأجهزة المختصة، وجرى معاينة العقار.

وأكد البيان أنه تبين سقوط جزء من القشرة الخرسانية لبلاطة بلكونة الدور السابع العلوي، ولايوجد خسائر بالأرواح، وجاري عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار الهندسي المناسب لحالة العقار وعمل اللازم.

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بورسعيد حي الشرق انهيار عقار محافظة بورسعيد عيد الفطر