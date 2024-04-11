الهلال يتوج بكأس السوبر السعودي على حساب اتحاد جدة بمشاركة أحمد حجازي

اكتسح فريق الهلال، نظيره اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد محمد بن زايد بالإمارات، في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي (كأس الدرعية).

شارك النجم المصري أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل اتحاد جدة، وخاض المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها.

انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا، التهديف لصالح الزعيم بهدف أول في الدقيقة الخامسة من صناعة صالح الشهري.

في الدقيقة 21، أهدر المغربي عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء بعدما تصدى لها مواطنه ياسين بونو حارس الأزرق، ولكن ارتدت الكرة لمهاجم العميد ليدرك التعادل للنمور في نفس الدقيقة.

وأعاد سالم الدوسري، الهلال للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني، عاد مالكوم من جديد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89، قبل أن يختتم ناصر الدوسري الرباعية في الدقيقة 90+6.

بتلك النتيجة، توج فريق الهلال بلقب بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه وذلك على حساب اتحاد جدة، الذي يملك لقبًا وحيدًا من هذه البطولة.