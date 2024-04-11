ماسكات للحصول على بشرة صافية ونضرة

يعد جمال ونضارة البشرة من افضل ما تبحث عنه المرأة، لذا نقدم اليكن بعض الماسكات الطبيعة للحصول على بشرة جميلة ونضرة.

ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل

يمكن تحضير ماسك للبشرة الجافة باستخدام الأفوكادو، والكاكاو، والعسل من خلال الخطوات التالية:

هرس حبة أفوكادو واحدة وخلطها مع ملعقتين كبيرتين من الكاكاو وملعقة كبيرة من العسل.

وضع الماسك على الوجه.

تركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ترطيب الوجه باستخدام كريم الترطيب الاعتيادي.

ماسك الليمون واللبن والعسل

يعد ماسك الليمون، واللبن، والعسل من أفضل ماسكات الوجه التي يمكن استخدامها لعلاج حب الشباب، والذي يمكن تحضيره واستخدامه من خلال الخطوات التالية:

خلط ملعقتان كبيرتان من الحليب الطازج، وملعقتان كبيرتان من العسل، وملعقة كبيرة من الزبادي الطازج مع العصير المستخرج من حبة ليمون واحدة بالإضافة إلى كمية قليلة من الماء الفاتر.

وضع طبقة واحدة من هذا المزيج على الوجه كله، والانتظار لبضع دقائق حتى يجف.

تطبيق طبقة ثانية من المزيج، والاستمرار في تكرار ذلك حتى تنتهي كمية المزيج بأكملها.

والانتظار لمدة عشر دقائق تقريبا عقب آخر عملية تطبيق للماسك على الوجه.

شطف الوجه بالكامل باستخدام الماء الفاتر،وتكرار استخدام ماسك الوجه هذا 3 - 4 مرات في الأسبوع.



قناع الخيار والليمون ماسك تفتيح فوري للوجه

ملعقة من عصير الخيار مع ملعقة عصير الليمون وتخلط جيدًا.

• افردي الماسك على الوجه والرقبة واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه.

ماسك الطماطم من افضل ماسكات طبيعية للوجه قبل العيد

1. خذي ملعقتين من الدقيق مع إضافة 2-3 ملاعق من عصير الطماطم.

2. ثم اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح معجون ناعم.

3. افرديها على بشرة الوجه والرقبة واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه.

ماسكات للبشرة من قشر البرتقال وزيت اللوز لجعلها اكثر جاذبية



• اخلطي ملعقة كبيرة من زيت اللوز مع ½ ملعقة صغيرة من قشر البرتقال المطحون.

• ثم ضعي الماسك على بشرتك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك الزبادى والكركم من افضل ماسكات للبشرة الدهنية

يعد ماسك الزبادي والكركم من افضل انواع ماسكات طبيعية للوجه قبل العيد خاصة للبشرة الدهنية؛ حيث يقوم بتبيض البشرة ومنع تراكم الدهون على الوجه، وسنتعرف على طريقته فيما يلي:

1. احضري ½ كوب من الزبادى وملعقة ليمون وملعقة عسل وملعقة كركم.

2. اخلطيهم جيدًا ثم اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيفه.

3. ثم ضعي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة واشطفيه بالماء.

قناع القهوة والعسل أفضل ماسك للوجه في البيت

بجانب فوائد القهوة المذهلة فإن العسل مرطب طبيعي يترك بشرتك رطبة وناعمة، واتبعي الخطوات التالية عند عمل قناع القهوة للحصول علي بشرة مشرقة ونضرة بداية من أول استخدام، وهذا يجعله ضمن أهم ماسكات طبيعية للوجه.

• ضعي ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة عسل في وعاء للخلط.

• امزجي المكونين معًا لصنع عجينة ثم افرديها علي وجهك واتركيها لمدة 15 دقيقة.

• اغسلي وجهك بماء فاتر وجففيه بمنشفة قطنية ناعمة.

يفضل استخدام ماسك القهوة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ماسك العسل والتفاح من ماسكات طبيعية للوجه قبل العيد



1. يفضل خلط قطع صغيرة من التفاح المهروس مع عسل النحل واشطفي وجهك بالماء الفاتر وجفيفه.

2. ثم ضعي الماسك على وجهك لمدة 15 دقيقة واشطفيه جيدًا؛ لكي تنظفي مسام بشرتك وتمنعي مشاكل البشرة وإضافة الجمال والنضارة.

ماسك جل الصبار من أفضل ماسكات للوجه في البيت

• اخلطي ملعقتين صغيرتين من جل الصبار مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من العسل في وعاء.

• ثم ضعيه على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15 دقيقة وامسحيه باستعمال قطعة قطن مبللة بالحليب المبرد.

• اغسلي وجهك بالماء البارد بعد مسحه بالحليب وتدعم هذه العبوة بشرتك ومرونتها.



قناع البيض أفضل ماسك لشد الوجه سريع المفعول:

1. اخلطي ملعقتين صغيرتين من بياض البيضة ومسحوق دقيق الذرة.

2. ثم ضعيه على وجهك واتركيه.

من لديهم بشرة معرضة لحب الشباب

قومي بإضافة عصير الليمون إلى العبوة السابقة للحصول علي خليط من أفضل ماسكات طبيعية للوجه.

ماسك اللوز لتوحيد لون البشرة وتفتيحها



• احضري 4 إلى 5 حبات من اللوز وانقعيها في اللبن طوال الليل.

• كذلك في صباح اليوم التالي قشري قشر اللوز واصنعي عجينة من المكونين.

• ثم ضعي طبقة رقيقة من العجينة على بشرتك ليلًا واغسليها في الصباح.

قناع الشاي الأخضر للبشرة الدهنية

إذا أردت إعداد قناع الشاي الأخضر فأنت بحاجة لما يأتي:

• كيس شاي أخضر.

• كوب مياه ساخنة.

• 2 ملعقة حمص صغيرة.



